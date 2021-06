Orso apre un’auto e si introduce al suo interno, la polizia: “Non lasciate cibo nei veicoli”

Le forze dell’ordine hanno messo in guardia la popolazione dopo una serie di avvistamenti di orsi per le strade cittadine. Sarebbero affamati e a caccia di cibo

La polizia di Thornton, nello stato americano del New Hampshire, sta avvisando le persone di prestare grande attenzione agli orsi e di non lasciare niente di commestibile all’interno delle loro auto o fuori di casa. Questo dopo che una telecamera di sicurezza di un’abitazione ha catturato un orso mentre, senza troppe difficoltà, apriva la portiera di un veicolo per poi introdursi al suo interno. È accaduto a Mad River Road e la polizia, che ha diffuso il video per mettere in guardia le persone, ritiene che l’orso stesse probabilmente cercando cibo.

L’allerta della forze dell’ordine ai cittadini

“Ricordati di rimuovere gli alimenti dai tuoi veicoli e di non lasciare i sacchetti della spazzatura fuori di casa o nei bagagliai o nei letti dei camion”, ha suggerito la polizia locale in un video. Questo perchè gli orsi sono in grado di fiutare odori anche di ridotte quantità di cibo e, in particolare nei camion dove gli autisti sono soliti trascorrere la notte durante i viaggi di lavoro, il rischio concreto potrebbe essere quello di trovarsi faccia a faccia con un orso, le cui segnalazioni in questa zona sono aumentate negli ultimi giorni. Le autorità di Thornton hanno inoltre spiegato a residenti e non che chiunque dovesse avvistarne uno o vederlo danneggiare la sua proprietà dovrebbe mettersi urgentemente in contatto con l’USDA Wildlife Services così che l’animale possa essere rapidamente localizzato e monitorato dagli esperti.