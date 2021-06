Spunta una mascherina chirurgica sull’enorme statua della dea buddista: “Preghiamo per la fine del Covid”

In Giappone una enorme mascherina di 35 kg è stata posizionata sul viso di una statua gigante di una dea buddista. L’iniziativa è un auspicio affinchè il Paese si lasci al più presto la pandemia alle spalle

Una enorme mascherina chirurgica posizionata sul viso di una statua gigante di una dea buddista. L’iniziativa arriva dal Giappone ed è stata ripresa in un video che in queste ore sta facendo il giro del mondo. Ci troviamo ad Aizuwakamatsu e qui è presente una statua alta 57 metri della dea buddista della misericordia. Il filmato è stato ripreso da Shouya Shimizu, pilota di droni commerciali e mostra quattro lavoratori appesi alla statua, arrampicarsi fino alla sua sommità tenendo tra le mani una riproduzione, in versione gigante, di una mascherina chirurgica del peso di quasi 35 kg che, non senza difficoltà, viene posizionata sul volto della dea nella speranza e con l’auspicio che aiuti ad accelerare la fine della pandemia di Covid-19.

Nel Paese quasi 800mila contagi, l’11% dei cittadini vaccinato

La statua bianca fa parte del tempio Houkokuji Aizu Betsuin nella prefettura di Fukushima. Secondo quanto riportato dai media locali, l’idea sarebbe venuta durante una discussione riguardante il restauro della statua, danneggiata a seguito di un terremoto avvenuto nel mese di febbraio. L’intenzione è quella di lasciarle indosso la mascherina fino a quando la pandemia di Covid non sarà definitivamente sotto controllo in Giappone. Nello stato, che a luglio ospiterà le Olimpiadi estive, vi sono oltre 779mila casi confermati di Covid-19 secondo i dati dell’Ordanizzazione mondiale della sanità. Stando agli ultimi dati, l’11% dei cittadini giapponesi è stato vaccinato.