Bagno completamente nuda in una fontana: fuori programma in pieno centro a Roma – VIDEO

Con la temperatura già sopra i 30°, il caldo si fa sentire.

E sappiamo che con il caldo possano giungere anche comportamenti sopra le righe, ché il caldo colpisce anche la testa.

E così una giovane – dopo aver eluso i controlli della polizia in piazza Colonna, in pieno centro a Roma, a ridosso dei palazzi della politica italiana – si è tuffata nella fontana presente in piazza – totalmente nuda.

Un paio di bracciate, prima di uscire – mimando le movenze della sirenetta (qualcuno scrive della sirenetta, anche se sembrava più il dottor Zoidberg di Futurama) – rivestirsi e andarsene.

Un insolito fuori programma, non c’è che dire, offerto da una brunetta la cui identità è al momento ignota.