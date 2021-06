Cessione del quinto: oggi la si può chiedere anche online

I prestiti con cessione del quinto sono una soluzione semplice offerta a qualsiasi persona che abbia un lavoro dipendente o che percepisca una pensione. Il prestito viene restituito direttamente dal datore di lavoro, in quanto il debitore cede parte del proprio stipendio al creditore. In questo modo non ci sono problemi di alcun genere per quanto riguarda ritardi o questioni simili.

È possibile ottenere il preventivo cessione del quinto in pochi clic anche online, anche perché la stragrande maggioranza delle banche che operano in Italia offrono questo tipo di finanziamento.

Richiedere un prestito con cessione del quinto

Prima di richiedere un prestito con cessione del quinto è consigliabile valutare le diverse offerte proposte dalle banche che operano in Italia. Questo tipo di finanziamento infatti segue delle norme generali previste dai regolamenti statali, ma per quanto riguarda le spese da sostenere, l’eventuale costo dell’apertura della pratica e il tasso di interesse applicato, si tratta di offerte proposte dalla singola banca. Parlando di normativa, i prestiti con cessione del quinto non possono avere un periodo di ammortamento superiore ai 10 anni, quindi 120 rate mensili; inoltre la somma massima richiedibile ha un tetto, anche se in effetti molto dipende dallo stipendio che si percepisce. Per sua stessa struttura intrinseca un finanziamento di questo genere può essere restituito solo attraverso rate il cui ammontare non superi un quinto dello stipendio medio netto del richiedente, quindi il 20% in parole povere. Per esemplificare: se si percepiscono 1.500 euro mensili la rata massima è di 300 euro, moltiplicati per 120 si ottiene 36.000 che è la cifra massima richiedibile, considerando già gli interessi applicati.

Come richiedere un prestito online

Per ottenere un prestito con cessione del quinto online è sufficiente collegarsi al sito di una banca, verificando ovviamente l’offerta disponibile. Alcune banche permettono infatti di richiedere subito il prestito, o almeno un preventivo realistico, che tenga conto di tutti i parametri in essere e le offerte del momento. Volendo è possibile anche recarsi in filiale, fissando un appuntamento online. In questo modo si può ottenere anche una consulenza personalizzata, per valutare la convenienza di un tipo di prestito rispetto a un altro. È bene ricordare che per ottenere un prestito con cessione del quinto la banca richiede una polizza assicurativa, che copre il finanziamento nel caso in cui il debitore dovesse perdere il lavoro. La banca è anche autorizzata a fare dei controlli sull’azienda presso cui si lavora.

Estinzione anticipata e rinnovo anticipato

I prestiti con cessione del quinto possono prevedere condizioni particolari per quanto riguarda l’estinzione anticipata. Stiamo parlando della possibilità di estinguere il prestito con mesi o anni di anticipo; così facendo si ottiene uno sconto sul costo totale del credito, con il recupero degli interessi non maturati. Oltre a questo è possibile richiedere un rinnovo del prestito, ma solo dopo aver pagato almeno i 2/5 delle rate previste. Tale rinnovo può prolungare il periodo di ammortamento, riducendo di fatto la rata, oppure può consentire di ottenere ulteriore credito.