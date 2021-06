Temptation Island 2021, le coppie: chi sono Manuela e Stefano

Manuela e Stefano sono la terza coppia ufficiale dell’edizione 2021 di “Temptation Island”.

Il prossimo 30 giugno, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta, come di consueto, da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Manuela e Stefano ((l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Manuela e Stefano

Manuela e Stefano vengono da Brindisi e stanno insieme da quattro anni e mezzi. Lei ha 31 anni, lui 30. A scrivere a “Temptation Island” è stata Manuela poichè, come racconta, non si fida più del compagno, dopo avere scoperto alcuni tradimenti, relativi allo scorso anno. In seguito a tale scoperta, pur essendo rimasta con lui, Manuela ha deciso di non vivere più con Stefano e di riacquistare la propria indipendenza. Stefano, che adesso vive con la madre, sente il distacco dalla compagna:

“Partecipo a Temptation Island perché voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

Manuela ritiene che “Temptation Island” sarà l’ultima chance che darà al rapporto con Stefano. Come andrà il loro viaggio nei sentimenti? Lo scopriremo a partire dal prossimo 30 giugno su Canale 5, quando inizierà la nuova edizione di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi