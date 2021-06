Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 20 giugno 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 20 giugno 2021.

In seguito allo stop forzato di domenica scorsa, dovuto agli Europei di calcio 2021 e ad alcuni problemi di salute della padrona di casa Mara Venier, “Domenica In”, questo pomeriggio, torna regolarmente in onda su Raiuno, a partire dalle 14:00 dagli studi “Fabrizio Frizzi”. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, sarà presente in studio il professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della sanità ed in collegamento il professor Matteo Bassetti e il giornalista e scrittore Maurizio Costanzo.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Orietta Berti, protagonista del tormentone estivo “Mille” insieme a Fedez ed Achille Lauro ed il comico Nino Frassica. E ancora l’attrice Paola Minaccioni che parlerà del suo film “School of mafia” e la ballerina vincitrice di “Amici 2021”, Giulia Stabile. Sempre per il mondo della danza ospite l’etoile Eleonora Abbagnato, mentre la parte dedicata alla musica sarà affidata ai Boomdabash che presenteranno la loro hit “Mohicani” ed al cantante Bruno Venturini. Infine, l’attore Salvatore Esposito presenterà il suo primo libro “Sciamani”.

Maria Rita Gagliardi