“Archie non sarà principe per volere di Carlo”: l’indiscrezione che divide la Casa Reale

Il principe Carlo sarebbe intenzionato a ridurre il numero di titoli reali e a tal proposito vorrebbe evitare che il figlio di Harry e Meghan diventi principe. Un tabloid svela i motivi

Archie non sarà principe, e sarebbe stato Carlo a deciderlo. Sono indiscrezioni clamorose quelle che trapelano dalla Casa Reale, riportate dal Mail on Sunday che in un articolo

ha rivelato quale sia la volonta del principe di Galles, ovvero intervenire per modificare il numero di regole andando a ridurre il numero dei titoli reali di primaria

importanza. Secondo Carlo sarebero infatti troppi e andrebbero a pesare sulle tasche dei contribuenti: con questo intento dunque il principe di Galles sarebbe intenzionato a

fare in modo che il nipotino figlio di Harry e Meghan non possa diventare principe nemmeno quando e nel caso in cui lui stesso dovesse diventare re.

Il piano di Carlo per alleggerire la monarchia

I retroscena svelati dal tabloid britannico nella versione domenicale online avrebbero avuto delle conseguenze scatenando la nota reazione accusatoria di Harry e Meghan

nell’ormai arcinota intervista rilasciata in esclusiva ad Oprah. Il Mail on Sunday cita, quale fonte primaria dell’indiscrezione, una persona molto vicina ai Sussex senza però

farne il nome, stando alla quale nelle intenzioni di Carlo vi sarebbe l’idea di alleggerire la monarchia riconoscendo i titoli reali soltanto agli eredi al trono e, dunque, non

più ai loro familiari. Ricordiamo che oltre al titolo nobiliare, viene riconosciuto un sostegno finanziario pubblico conferito attraverso il Sovreign Grant e che va a finanziare

l’attività dei reali i quali, inoltre, possono usufruire della protezione costante della Polizia (un servizio finanziato dai contribuenti). Chiaramente al momento si tratta solo

di indiscrezioni non confermate, che però stanno già provocando accese discussioni nel Regno Unito.