Nave fuori controllo si schianta in porto: danni molto seri all’ormeggio e allo scafo

Un mercantile della Hamburg Sud ha impattato contro l’area ormeggi del terminal di Santos in Brasile. Il momento dello schianto ripreso in alcuni video amatoriali

Disastroso incidente nel porto di Santos, in Brasile. Una nave mercantile della compagnia Hamburg Sud ha colpito e distrutto una sezione di un terminal passeggeri del traghetto che si sposta tra le città di Santos e Guarujà, sulla costa di San Paolo. La violentissima collisione è avvenuta domenica è stata ripresa in un alcuni video amatoriali circolati, nelle ore successive, sul web. Secondo le informazioni diramate dall’autorità portuale di San Paolo l’incidente ha lasciato inoperativa la parte dell’ormeggio dalla quale vengono imbarcate le biciclette, causando ovviamente importanti danni all’imbarcazione Cap San Antonio. Dopo l’incidente la nave è stata spostata nell’area di ancoraggio del porto, come riferito dalla capitaneria, e poche ore dopo ha lasciato il porto diretta a Paranaguà, nello stato di Paranà. Secondo il Waterway Department il terminal è rimasto chiuso per circa un’ora e venti prima di riprendere il servizio e nessuno è fortunatamente rimasto ferito. L’autorità portuale, con il supporto della marina militare, ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Le dichiarazioni della compagnia Hamburg Sud

In una dichiarazione, la compagnia Hamburg Süd ha confermato che la nave Cap San Antonio è stata coinvolta nell’incidente quando ha lasciato il porto diretta verso quello di Paranaguá. “Non ci sono giunte segnalazioni di vittime coinvolte nell’incidente, a bordo o fuori dalla nave, o indicazioni di sversamenti di inquinanti in acqua. L’azienda sta valutando la situazione e sta collaborando con le autorità”.