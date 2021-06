Si vendica con il rivale in amore dopo 34 anni: litiga al cimitero e lo minaccia con la pistola

Ha covato vendetta per 34 anni dopo che nel 1987 il suo rivale in amore gli sparò due volte. È successo a Giussano dove un 75enne ha estratto la pistola minacciandolo

Per 34 anni ha atteso il giorno per potersi vendicare e alla fine lo ha fatto, in un cimitero. Ad impugnare una pistola puntandola contro il suo rivale in amore è stato un 75enne, per vendicarsi di un fatto attaduto nel 1987 quando era stato l’ex marito della presunta amante a sparare contro di lui. Ma facciamo ordine: i fatti sono avvenuti venerdì’ mattina all’interno del cimitero di Giussano dove il 75enne (di Inverigo) ed il 72enne hanno iniziato a litigare ad alta voce per quei fatti avvenuti nella medesima cittadina ma 34 anni prima. All’epoca era accaduto davanti ad un bar del centro dove, con una Mauser 6.35 puntata contro il 75enne, il 72enne aveva esploso due colpi contro l’uomo che riteneva essere l’amante di sua moglie (dalla quale si era separato di tecente), raggiungendolo al fianco e alla coscia. Venne dunque arrestato mentre l’altro uomo fu portato in ospedale.

LEGGI ANCHE =>> Ragazzi adolescenti rapiti, stuprati e sepolti vivi in un cimitero: salvi per miracolo

Gli agenti hanno trovato i due pensionati uno di fronte all’altro

Situazione diametralmente opposta invece pochi giorni fa quando a finire in manette è stato il 75enne, accusato di possesso e detenzione di arma clandestina oltre che di minaccia aggravata. L’anziano, incensurato, ha estratto la sua pistola, una Beretta semiautomatica calibro 6.35 con matricola abrasa, con la quale ha minacciato il rivale in amore per quella vicenda mai dimenticata. Come riportato da MonzaToday sono stati alcuni cittadini a rendersi conto, dopo aver assistito alla discussione, della gravità della situazione e ad allertare i carabinieri. Gli agenti della compagnia di Seregno sono intervenuti rapidamente impedendo che la situazione degenerasse e che l’uomo aprisse il fuoco contro il suo rivale. Quando i militari sono arrivati hanno trovato i due pensionati ancora uno (con in mano la pistola carica) di fronte all’altro, e hanno immediatamente arrestato il 75enne. Interrogandoli sono in seguito riusciti a ricostruire le ragioni della lite iniziata oltre tre decadi prima.