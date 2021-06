“Mi sono innamorata di un alieno”: l’amore interplanetario di un’attrice 30enne

Abbie Bela, un’attrice inglese di 30 anni, ha raccontato di essere stata rapita da un Ufo e di essersi innamorata di un alieno.

Alle stranezze non c’è mai fine. Un’attrice inglese trentenne, Abbie Bela, ha rivelato di essere stata rapita di notte dagli alieni e di essersi innamorata.

Queste le sue parole: “Sono stufa degli uomini della Terra. Ho scherzato online sul fatto che avrei voluto che un alieno mi rapisse. Poi ho iniziato a sognare tutti i giorni una luce bianca. Finché una notte, nel mio sogno una voce mi ha detto: ‘Aspetta al solito posto'”.

E ancora: “La sera seguente mi sono seduta vicino alla mia finestra aperta. Mentre mi stavo addormentando è apparso un disco volante. Un raggio verde brillante mi ha trasportata sull’Ufo”.

Abbie Bela: “Gli alieni erano molto alti e snelli”

Abbie Bela ha raccontato di essere andata in giro per circa 20 minuti su un Ufo con cinque alieni e di essersi innamorata di uno di loro. Secondo l’attrice, sul veicolo erano presenti cinque alieni, tutti con una corporatura umana: “Erano molti alti e snelli”.

E ancora: “Uno di loro si è connesso con me. L’ho sentito. Ha detto che dovevo acconsentire ad andare con loro, ma non volevo accettare se la loro intenzione era portarmi via per sempre”.

L’attrice ha detto di avere una borsa di viaggio sempre pronta: “Spero che torni. Sono pronta a visitare la galassia di Andromeda. È controverso per le persone che non hanno considerato gli appuntamenti interspecie. Sono disposta a provarlo, sarò uno delle prime a normalizzarlo”.