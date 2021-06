Temptation Island 2021, le coppie: chi sono Floriana e Federico

Floriana e Federico sono la sesta coppia ufficiale dell’edizione 2021 di “Temptation Island”.

Il prossimo 30 giugno, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta, come di consueto, da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Floriana e Federico (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Floriana e Federico

Floriana e Federico sono di Palermo e sono fidanzati da due anni. Lei ha 21 anni, lui 34. E’ stata Floriana a scrivere a “Temptation Island” poichè lamenta una forte mancanza di attenzioni da parte del compagno:

“Sono Floriana, ho 21 anni e vengo da Palermo. Sono fidanzata con Federico da due anni. All’inizio andava tutto bene, dopo un po’ ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio e a darmi un po’ per scontata, voglio capire se lui è realmente innamorato di me o se sta con me soltanto per abitudine”.

Federico, dal canto suo, ammette di dare per scontata la fidanzata:

“Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico oramai è mia e non me leva più nessuno . Io affronterà questa esperienza mettendomi in gioco al 100%. Vado lì e quello che succede, succede”.

Come andrà il viaggio nei sentimenti di Floriana e Federico? Lo scopriremo a partire dal prossimo 30 giugno su Canale 5, quando inizierà la nuova edizione di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi