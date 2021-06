Temptation Island 2021, le coppie: chi sono Jessica ed Alessandro

Jessica ed Alessandro sono la quarta coppia ufficiale dell’edizione 2021 di “Temptation Island”.

Il prossimo 30 giugno, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta, come di consueto, da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Jessica ed Alessandro (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Jessica ed Alessandro

Jessica ed Alessandro stanno insieme da sette anni e convivono da quattro. E’ stata Jessica a scrivere a “Temptation Island” poichè, quando ha conosciuto il compagno, era un ragazzo intraprendente invece adesso, a detta sua, è diventato freddo e monotono:

“Ho scritto io a “Temptation Island” perché quando ho conosciuto Alessandro era intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte e invece da quando siamo andati a convivere è diventato una persona fredda e monotona che pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo niente, stiamo a casa, guardiamo la tele, divano e non usciamo neanche. Vorrei un po’ di foco, meno noia”.

Alessandro, dal canto suo, sostiene di non voler cambiare nulla del suo carattere e di sentirsi perfetto così com’è. Come andrà il viaggio nei sentimenti di Jessica e Alessandro? Lo scopriremo a partire dal prossimo 30 giugno su Canale 5, quando inizierà la nuova edizione di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi