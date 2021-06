Temptation Island 2021, le coppie: chi sono Natascia e Alessio

Natascia e Alessio sono la quinta coppia ufficiale dell’edizione 2021 di “Temptation Island”.

Il prossimo 30 giugno, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta, come di consueto, da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Natascia e Alessio (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Natascia e Alessio

Natascia e Stefano sono fidanzati da due anni e mezzo. I due, un anno fa, per dare uno slancio al loro rapporto, hanno deciso di andare a convivere, ma tale scelta ha creato alcuni dissapori nella coppia. E’ stata Natascia, che ha 31 anni, a decidere di scrivere a “Temptation Island”:

“Ho scritto io a Temptation Island perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa”.

Alessio, dal canto suo, si sente trascurato dalla compagna:

“Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la nostra relazione. Ha perso un po’ le speranze. Non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze”.

Natascia spiega così l’allontanamento dal fidanzato:

“Lo trascuro perché lui mi ha giudicato tanto e io ho messo un muro”.

Come andrà il viaggio nei sentimenti di Natascia e Alessio? Lo scopriremo a partire dal prossimo 30 giugno su Canale 5, quando inizierà la nuova edizione di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi