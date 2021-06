Assiste all’incidente mortale delle sue due figlie nel giorno della festa del papà

Un uomo che stava andando in vacanza con la famiglia ha assistito allo schianto frontale di due veicoli sulla I.75. In uno di essi c’erano le sue due figlie, morte sul colpo

La polizia di stato del Michigan ha dichiarato che un padre di due giovani donne ha assistito ad uno schianto frontale nel quale le sue due figlie sono rimaste uccise ed il tutto è avvenuto nel giorno della festa del papà (che negli Stati Uniti si celebra il 20 giugno). Lo schianto è avvenuto intorno alle 1430 di domenica a Bagley Township nella contea di Otsego, nel nord del Michigan, quando un’auto ha attraversato la linea mediana della I-75 e ha colpito frontalmente un altro veicolo. Il veicolo che ha provocato l’incidente, una Mercury guidata da una 21enne stava viaggiando verso sud sulla interstatale e avrebbe cercato di evitare una collisione finendo fuori strada e scontrandosi contro un’auto in arrivo dalla direzione opposta, una Toyota Prius del 2014 guidata da una donna di 22 anni di Rochester e con due passeggeri a bordo, la 22enne Kaele Lynn Polzin e la 16enne Sara Summerlyn Polzin, entrambe di Richmond nella contea di Macomb. Entrambe le giovani sono state dichiarate morte sul posto.

Le due figlie sono morte sul copo, altre due persone ricoverate

La conducente della Prius è stata ricoverata in ospedale con diverse ferite e così la conducente della Mercury, portata all’ospedale di Otsego prima di essere trasferita in aereo all’ospedale di Traverse City con ferite gravissime. Secondo quando affermato dalla polizia, il padre delle sorelle era in un’auto separata di fronte a loro e ha detto che stavano andando a nord per una vacanza in famiglia. Ha detto di aver assistito al terribile incidente vedendo un veicolo uscire di strada e finire contro l’auto nella quale c’erano le sue figlie. La polizia di stato del Michigan ha detto che l’incidente è ancora sotto inchiesta. MSP ha rilasciato una foto della Prius che mostra l’intera parte anteriore dell’auto distrutta e il tetto tagliato.