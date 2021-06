Mascherina all’aperto: da quando non sarà più obbligatoria? Tutto quello che c’è da sapere

Il Cts ha dato il via libera al poter togliere le mascherine all’aperto già dal prossimo 28 giugno in zona bianca.

La situazione epidemiologia sta fortunatamente migliorando nel nostro Paese. Il Cts ha dato parere favorevole sul togliere l’obbligo di indossare la mascherina in zona bianca all’aperto. Da quando? Precisamente da lunedì 28 giugno.

Questa la nota del Cts: “Il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto, salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…)”.

La mascherina, dunque, potrà non essere indossata all’aperto. Il Cts, però, sottolinea come essa sia fondamentale da mettere nei luoghi a rischio assembramento all’aperto e come sia fondamentale mantenere il più possibile il distanziamento sociale.

Ovviamente, resterà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, dai mezzi di trasporto ai negozi e i ristoranti. L’obbligo di indossare la mascherina, inoltre, resta obbligatorio anche in zona bianca e all’aperto, nel caso ci si trovi in coda.

Sulla decisione di eliminare l’obbligo di mascherine all’aperto in condizioni di sicurezza, ha influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia. A oggi, infatti, oltre il 53% della popolazione ha almeno una dose e circa il 27% ha fatto completato il ciclo vaccinale. La speranza è che gli ottimi numeri in riferimento alle somministrazioni effettuate possano continuare con questo ritmo anche nei prossimi mesi.