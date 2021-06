Scoperta immensa piantagione di Cannabis in Sardegna: “Oltre 3000 piante fino a 80 cm”

Maxi sequestro quello avvenuto a pochi km da Cagliari dove è stato bloccato un giro d’affari da milioni di euro individuando un’enorme piantagione di Cannabis Indica

Gli agenti del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari della Guardia di Finanza avrebbero bloccato, grazi alla loro operazione studiata nei minimi dettagli, un possibile giro d’affari stimato in circa 3 milioni di euro. Individuando e sequestrando almeno 3000 piante di Cannabis Indica in una immensa piantagione ‘allestita’ da criminali ad una ventina di km dalla città sarda. Le piante scoperte hanno dimensioni variabili, tra i 50 e gli 80 centimetri di altezza e si trovano tutte in piena fioritura, pronte per le fasi successive della lavorazione. La piantagione era stata già localizzata, nelle campagne di Mugori (a Dolianova) da un elicottero delle fiamme gialle e per questo è stato messo a punto il blitz a terra, che ha permesso anche di fermare e arrestare due uomini, un 40enne di Dolianova e un 43enne di Carbonia, i quali si trovavano tra i filari e che appena si sono resi conto dell’arrivo dei finanzieri hanno provato a guadagnare la fuga sfruttando un fiumiciattolo e lanciando in direzione dei militari delle pietre.

Le 3000 piante verranno tutte distrutte

Non è servito poichè un elicottero ha aiutato gli agenti a terra a non perderli di vista, arrestandoli con l’accusa di coltivazione abusiva di canapa indiana. Successivamente è stata perlustrata la piantagione accertando la presenza di un sistema di irrigazione estremamente sofisticato, alimentato da un potente gruppo elettrogeno e collegato direttamente ad un corso d’acqua naturale. Ma non solo perchè i militari hanno trovato anche diversi contenitori di fertilizzanti, solitamente impiegati per velocizzare la crescita delle infiorescenze e fare in modo che duri a lungo nel tempo. Tutte le 3000 piante verranno distrutte dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria.