Tragedia sull’Autostrada del Sole: morti due camionisti in un incidente – VIDEO

Due camionisti sono morti in un incidente sull’A1 nei pressi di Piacenza. Chiuso tratto autostradale fra Piacenza Sud e Fiorenzuola.

Un terribile incidente si è registrato questa mattina intorno alle 10.40 sull’Autostrada del Sole (A1) nel territorio di Cadeo, in provincia di Piacenza. L’incidente ha coinvolto un’auto e due camion, uno dei quali ha preso fuoco, al km 67 in direzione Milano. A prendere fuoco è stata un’autocisterna che trasportava GPL.

Nell’incidente sono decedute due persone, ben prima dell’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Le vittime sono gli autisti di un tir e dell’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. Nell’automobile erano presenti due donne tedesche, le quali fortunatamente sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto, scappando prima che i mezzi prendessero fuoco.

A1, incidente fra due mezzi pesanti e una macchina: morti i due camionisti.

Il tratto autostradale fra Piacenza Sud e Fiorenzuola è stato chiuso in entrambe le direzioni. Dopo l’impatto si sono formate code di circa 5 chilometri in entrambe le direzioni di marcia. A chi è diretto verso Bologna viene consigliata l’uscita a Piacenza Sud e il rientro a Fiorenzuola dopo aver percorso la SS 9 Emilia. Il percorso inverso, invece, è consigliato per chi invece è diretto a Milano.

I vigli del fuoco hanno creato un’area di sicurezza, in modo tale da spegnere l’incendio divampato dalla cisterna coinvolta nell’incidente.

Di seguito le immagini seguenti il terribile sinistro: