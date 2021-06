Trovato il cadavere di una donna davanti a una scuola media: le hanno sparato

È mistero dietro al ritrovamento del corpo di una donna nel sud est di Houston. I vicini non hanno sentito spari ma il cadavere presente ferite da arma da fuoco

Una donna è stata trovata, colpita a morte, dall’altra parte della strada rispetto a una scuola media di Attucks nel sud-est di Houston, Stati Uniti. Il ritrovamento è avvenuto

lunedì al 4300 di Bellfort Street quando gli agenti, rispondendo a una chiamata, hanno rinvenuto il corpo di una donna con ferite di arma da fuoco distesa in strada, intorno

alle 6:40 del mattino. Gli investigatori hanno avviato le indagini per capire se le avessero sparato proprio in quel tratto stradale o altrove, lasciando poi il corpo in quel

punto: la polizia ha comunque sottolineato che la scuola non è coinvolta nelle indagini.

Un vicino: “Ci eravamo appena trasferiti, ora abbiamo paura”

Un vicino che si è trasferito di recente nella zona mentre sua figlia frequentava la scuola di odontoiatria ha detto di non aver sentito nulla, ma è rimasto sorpreso nel sentire

che è stato trovato il corpo di una donna. “È tristemente sorprendente per noi. Ci siamo appena trasferiti qui. Pensavamo che fosse una zona bella e tranquilla perché mia figlia

ha appena ottenuto l’ammissione alla scuola per dentisti, ecco perché ci siamo trasferiti qui”, ha detto Nasir Khan, aggiungendo che il corpo della donna è stato trovato vicino

a una chiesa. Un’altra vicina ha confermato di non aver udito spari ma di aver sentito una discussione: “Si sentivano discussioni a voce alta all’angolo, non ho preso però

coscienza dell’accaduto fino all’arrivo della polizia e delle ambulanze. Non è raro sentire litigi lungo la strada, ma mi è parso strano dato che erano le 6 del mattino”, ha

sottolineato Aminata Ojore, la quale ha aggiunto di aver visto due veicoli ma sarà compito degli investigatori capire se siano collegati alla macabra scoperta.