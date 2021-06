Bimbo di 9 mesi trovato vivo e illeso vicino ai cadaveri dei genitori giustiziati

Mamma e papà di un bimbo di 9 mesi sono stati assassinati in casa mentre il piccolo è rimasto illeso ma ha trascorso ore accanto ai loro corpi. È caccia al killer

Un bimbo è stato trovato, in vita, accanto ai corpi dei suoi genitori assassinati. La drammatica scoperta è avvenuta nel blocco 1800 di Northlawn a Detroit dove gli agenti hanno rinvenuto i corpi di un 31enne, trovato legato, imbavagliato e giustiziato, e della ragazza 27enne, uccisa da colpi di pistola. Il piccolo di 9 mesi è rimasto illeso ma è rimasto solo e a lungo nell’abitazione vicino ai cadaveri dei genitori. Sono stati i parenti dell’uomo, che lunedì pomeriggio si sono fermati presso la casa situata vicino a Thatcher, a trovare per i primi i corpi. La donna era senza vita nel seminterrato mentre l’uomo al piano di sopra. “Alcuni membri della famiglia sono venuti a controllare – ha detto un vicino – dato che non sentivano risposte sono riusciti ad aprire la finestra anteriore e hanno scoperto i corpi. Per prima cosa hanno portato via il bambino e mi hanno poi chiesto di chiamare il 911”.

LEGGI ANCHE =>> Mal di testa improvviso, poi il ricovero d’urgenza: bimbo di 10 anni muore al Regina Margherita

Trovata un’arma da fuoco dentro la casa

Secondo i primi rilievi la sparatoria, le cui ragioni sono ancora tutte da chiarire, potrebbe essere avvenuta domenica o durante la notte e si ritiene che l’omicida conoscesse le vittime. La polizia inoltre ha recuperato un’arma da fuoco all’interno della casa ma al momento non è chiaro se sia stata usata durante la sparatoria. “È una tragedia orribile – ha detto un vicino di casa – il mio cuore è con la famiglia e con il bimbo affinchè sia abbracciato e amato”.