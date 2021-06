Covid-19, gli esperti: “Anche con vaccino ancora un anno di mascherine e distanziamento”

Secondo uno studio realizzato in Cina, nonostante il buon andamento della campagna vaccinale, occorrerà per un altro anno mantenere misure rigorose di contenimento del Covid

Affermare che entro il 2021 ci lasceremo definitivamente alle spalle il Coronavirus e le mascherine potrebbe non essere del tutto corretto. Almeno stando a quanto emerso da un recente studio secondo il quale per almeno un altro anno, e questo nonostante il buon andamento della campagna vaccinale, sarà necessario mantenere misure rigorose attraverso il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine chirurgiche. Lo studio è stato condotto dall’Istituto di Malattie Infettive di Shangai in collaborazione con diverse universita’ di tutto il mondo, e fa riferimento in particolare alla situazione in Cina ma quanto emerso nell’articolo pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour potrebbe essere esteso anche agli altri paesi ed in particolare a quelli che entro la fine del 2021 non saranno riusciti a ridurre drasticamente il numero dei contagi. Secondo gli esperti che hanno analizzato i dati infatti, è possibile mantenere il valore di Rt intorno a 1,3 solo con misure di contenimento dei contagi da Covid-19 e questo dovrà proseguire per tutto il 2022 così da ridurre al minimo la diffusione di nuove epidemie da SARS-Cov2, più o meno localizzate, in Cina.

La conclusione è arrivata sviluppando un modello matematico basato sui dati della trasmissione SARS-CoV-2 in Cina che va a simulare differenti possibili scenari, sia nel caso in cui la campagna vaccinale proseguisse come previsto sia in caso di imprevisti che potrebbero portare a repentini incrementi dei contagi, come ad esempio la mancata presenza di una reazione immunitaria nella popolazione oppure l’aumento degli scambi con l’estero. Ciò che emerge è molto chiaro: le misure di contenimento riescono a mantenere il valore di Rt basso e, in sineriga con gli NPI e con la vaccinazione il carico di Covid-19 potrebbe essere ridotto fino al 99% portando l’indice, nell’arco di nove mesi, sotto la soglia epidemica.

Le misure non farmacologiche che devono rimanere in vigore

Infatti il principale obiettivo dello studio è stato quello di “capire quando gli interventi non farmaceutici (NPI) possano essere revocati o meno rimane una questione chiave per i responsabili politici di tutto il mondo”. Ed è emerso che gli interventi “non farmaceutici” dovrebbeo rimanere in vigore almeno un anno dopo l’inizio della vaccinazione, così da ridurre il più possibile nuove epidemia di Covid-19. Oltre a mascherine e distanziamento tali interventi prevedono anche il coprifuoco, la chiusura delle scuole ed altre

misure non farmacologiche.