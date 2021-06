Dramma nella notte capitolina: muore un 21enne in moto, schiantandosi contro le auto in sosta

Dramma nella notte capitolina.

Un ragazzo di appena 21 anni è morto la scorsa notte, vittima di un incidente in moto a Roma, avvenuto intorno a mezzanotte in via di Torrevecchia (ai margini del quartiere Primavalle).

Il giovane, Daniele Cavaterra, si è schiantato con la sua Honda Cbr su tre veicoli in sosta ed ha così perso la vita.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari, per il ragazzo – classe 2000 – non c’è stato nulla da fare.

Sul posto – oltre ai sanitari – sono giunti in seguito i vigili urbani per i rilievi del caso.

Dopo il terribile sinistro, la polizia locale cerca adesso di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e di capire come e perché il giovane abbia perso il controllo del suo mezzo.