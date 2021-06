14enne esce da casa di nascosto e scompare nel nulla: ritrovata dopo due settimane di ricerche

La polizia ha ritrovato il ritrovamento di una 14enne la cui scomparsa era stata denunciata due settimane prima dalla famiglia. L’episodio arriva dal New Jersey

Un’adolescente della contea di Camden nel New Jersey è stata trovata dopo che la polizia ha detto che aveva lasciato la sua casa passando dalla finestra della camera da letto quasi due settimane fa. Della 14enne da allora si erano completamente perse le tracce e dopo la denuncia della famiglia erano scattate immediatamente le ricerche, per giorni senza edito. L’ufficio del procuratore della contea di Camden ha confermato che la ragazzina di 14 anni è stata vista l’ultima volta nella sua casa di Jackson Court a Winslow Township l’11 giugno intorno alle 22:30. L’adolescente è stata denunciata per la scomparsa il giorno successivo.

L’adolescente avvistata nei filmati di sorveglianza di un market

Da quel momento le pattuglie degli agenti hanno perlustrato costantemente la zona e si sono messi in contatto con i colleghi di altre contee. Chiedendo anche l’aiuto dei semplici cittadini affinchè, li contattassero qualora l’avesseo vista. I funzionari hanno confermato che la giovane è stata ripresa nei filmati di sorveglianza di un Wawa, un minimarket della contea di Atlantic, nella zona della Black Horse Pike. L’ufficio del procuratore della contea di Camden ha dichiarato, nel corso di una conferenza stampa mercoledì mattina, che l’adolescente è stato trovata al sicuro e illesa. Resteranno ora da chiarire i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da casa per un periodo così lungo e senza avvisare nessuno.