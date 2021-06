Miami, crolla un edificio di dodici piani. Un morto e nove feriti il primo bilancio

Un palazzo di dodici piani è parzialmente crollato la scorsa notte a Surfside, nei pressi di Miami. Primo bilancio: un morto e nove feriti.

Terribile spavento nella notte vicino Miami, in Florida. Un edificio di dodici piani è parzialmente crollato. L’episodio è avvenuto a Surfside.

Il primo bilancio del crollo parla di una donna morta e di nove persone salvate dalle macerie, tra le quali un ragazzo, e poi ricoverate in ospedale. Sono centinaia i soccorritori e vigili del fuoco che stanno scavando incessantemente tra le macerie. Diverse persone rimaste intrappolate negli appartamenti sono state raggiunte dall’esterno con le scale dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Inoltre, sono stati evacuati alcuni palazzi circostanti, tra i quali un hotel.

Crollo di un edificio a Miami: un morto e nove feriti il primo bilancio

Il palazzo crollato è il Champlain Towers ed è ubicato esattamente al numero 8.777 di Collins Avenue. L’edificio, costruito nel 1981, comprende oltre 100 appartamenti.

Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Miami Herald’, il bilancio delle vittime e dei feriti sarebbe solo parziale. Si temono, infatti, numeri maggiori. Ancora sconosciute le cause del crollo.

Sono decine e decine le autopompe e i mezzi di soccorso allineati in strada e impegnati nelle operazioni di salvataggio, come descritto in una nota dai vigili del fuoco di Miami su Twitter: “Oltre 80 unità sono sul posto con l’assistenza dei vigili del fuoco municipali”.