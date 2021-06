Perdere la vita a 27 anni: il dramma di Pietro, morto in un grave incidente in moto

Stava rientrando a casa da una serata trascorsa con gli amici quando avrebbe sbandato finendo fuori strada. Si è spento a soli 27 anni Pietro Rossi della provincia di Udine

La passione per la moto gli è costata la vita a soli 27 anni. Si è spento con tanti sogni e progetti per il futuro Pietro Rossi, un giovane che viveva in provincia di Udine, nella frazione Adegliacco del comune di Tavagnacco, deceduto in un gravissimo incidente avvenuto in Friuli Venezia Giulia, mentre con la sua due ruote stava viaggiando sulle strade del comune di Nimis. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il centauro potrebbe aver perso il controllo, per ragioni ancora da chiarire, del mezzo facendo una pericolosa sbandata che lo ha portato a finire fuori strada: il dramma si è consumato nela notte tra mercoledì e giovedì dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, i primi a lanciare l’allarme dato che stavano viaggiando sulla medesima strada poco avanti a lui e non lo avrebbero visto arrivare. Hanno dunque deciso di fare marcia indietro per cercarlo finchè, giunti in località Cergneu, hanno fatto la terribile scoperta.

Gli amici del 27enne hanno chiamato i soccorsi

La motocicletta di Fabio si trovava a terra, al lato della carreggiata, stesa sull’erba e vicina ad un palo mentre il corpo del 27enne si trovava poco distante. Intorno all’1 di notte i ragazzi hanno chiesto l’aiuto urgente dei soccorsi chiamando il 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza giunta rapidamente in codice rosso. Purtroppo i sanitari si sono immediatamente resi conto che non c’era più nulla da fare e hanno dichiarato il decesso del ragazzo pur dopo aver ripetutamente tentato di rianimalo. Una scena straziante, dato che gli amici erano presenti e, nel frattempo, erano accorsi anche alcuni parenti. Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli che si sono occupati di effettuare i rilievi per procedere alla ricostruzione dell’incidente. Tutte le ipotesi lascerebbero propendere per un incidente autonomo scaturito dalla perdita di controllo della due ruote in prossimità di una curva. In tanti conoscevano Pietro e la notizia della sua morte ha generato sgomento e tristezza nella comunità.