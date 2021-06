Tragedia a Napoli: aspirante attrice di 22 anni trovata priva di vita nel Teatro Bellini

Terribile episodio avvenuto a Napoli. Un’aspirante attrice 22enne si è suicidata all’interno del Teatro Bellini.

Una ragazza di 22 anni si è uccisa nel Teatro Bellini di Napoli. La giovane era un’aspirante attrice, allieva della ‘Bellini Factory’, l’Accademia professionale triennale che forma i futuri attori.

Il suicidio è avvenuto nella giornata di ieri. La Direzione del teatro ha informato che la giovane “ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo”.

La ragazza, come riferito da alcune persone, aveva già in passato tentato il suicidio. Ieri è stata trovata impiccata all’interno del teatro da alcune persone presenti. La ragazza era già priva di vita e sono stati inutili i tentativi di soccorso.

Aspirante attrice morta suicida nel Teatro Bellini di Napoli. La Direzione: “Tragedia che ci sconvolge nel profondo”

Questa la nota della Direzione del teatro partenopeo: “La Direzione e tutti i dipendenti in queste ore si stringono in cordoglio intorno alla famiglia e agli amici della persona scomparsa. Questa tragedia ci sconvolge nel profondo e impone il più rigoroso riserbo sulla vicenda”.

Il teatro ha deciso di non rilevare le generalità della giovane vittima: “Nel rispetto della privacy che in simili casi prevale sul diritto di cronaca, come indicato dalle recenti norme deontologiche emanate dal Consiglio dell’Ordine, riteniamo di non divulgare le generalità dell’allievo soprattutto per tenere al riparo da un’inutile e credule pubblicità i familiari e i parenti già provati da un così forte dolore”.