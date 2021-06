Donna imprigionata nell’auto in fiamme dopo l’incidente: salvata in extremis da due agenti

Un poliziotto e un agente fuori servizio sono riusciti a trarre in salvo una donna incosciente da un’auto andata a fuoco in seguito ad un grave schianto

Sono immagini eccezionali e al contempo drammatiche quelle rilasciate dal dipartimento della polizia di North Charleston, Stati Uniti, che mostrano un agente salvare, insieme ad un addetto alle risorse della Charleston Police school fuori servizio trarre in salvo una donna rimasta imprigionata in un veicolo in fiamme dopo un grave incidente. Il filmato è stato composto unendo le riprede della dash cam della pattuglia e della body cam dell’agente: lo schianto è avvenuto lunedì intorno alle 19:30 sulla Palmetto Commerce Parkway a Patriot Boulevard, come riferito dal portavoce della polizia Harve Jacobs.

L’agente Adrian Besancon del dipartimento di polizia di North Charleston ha risposto a una segnalazione di un veicolo in fiamme dopo essersi schiantato contro un altro mezzo. Giunto sul posto ha notato una berlina bianca con il blocco motore in fiamme e con l’ufficiale di polizia fuori servizio Anthony Powell già accanto al veicolo intento a cercare di aprire la portiera anteriore lato passeggero, dato che all’interno dell’auto sembrava esserci una vittima incosciente. Fortunatamente il finestrino del veicolo, lato passeggero, era andato in frantumi in seguito all’incidente e così Basancon, Powell e la madre della ragazza sono riusciti ad estrarla dall’auto in fiamme, per poi spostarla a distanza di sicurezza in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Un elogio agli agenti per il loro atto eroico

Mentre l’agente verificava le condizioni dell’altro conducente coinvolto nel sinistro sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estinto rapidamente le fiamme. Le immagini dell’incredibile salvataggio sono immediatamente diventate virali e i due agenti sono stati elogiati per il loro eroico intervento.