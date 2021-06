L’albero insiste sulla proprietà del vicino: lo fa tagliare a metà ‘in verticale’

Un 56enne ha eliminato metà albero del vicino di casa poichè a causa degli uccelli che vi nidificavano sopra il suo vialetto era sempre sporco di escrementi. Le foto sono diventate virali

Un diverbio tra vicini conclusosi con una potatura ‘estrema’. È successo in un tranquillo quartiere inglese chiamato Waterthorpe dove un uomo ha letteralmente fatto tagliare a metà un albero che a detta sua sporgeva eccessivamente nella sua proprietà. L’incredibile risultato è osservabile nelle immagini che in queste ore stanno facendo il giro del mondo: ci troviamo a sud di Sheffield, nella contea del south Yorkshire e qui due residenti di vecchia data hanno iniziato a discutere per un albero. Bharat Mistry, il 56enne proprietario del praticello sul quale si erge l’albero ha raccontato che il suo vicino si lamentava da lungo tempo per il fatto che sporgesse sul suo vialetto; ma il problema non era legato tanto all’albero quanto ai piccioni che, annidandosi sui suoi rami, sporcavano in continuazione

il percorso di accesso alla sua abitazione.

L’albero ‘a metà’ è diventato un’attrazione turistica

Ma anzichè intervenire con una potatura generale ha chiesto aiuto perchè venisse effettuato un lungo taglio in verticale che ha diviso l’albero a metà. Questo dopo

che i due non sarebbero riusciti a raggiungere una soluzione amichevole. Tutto è iniziato nel mese di marzo quando il residente ha chiesto per la prima volta che l’albero fosse rimosso: ne sono nate una serie di discussioni ‘operative’ mettendo in campo varie ipotesi, tra le quali anche la possibilità di installare delle reti che impedissero ai volatili di nidificare. Ma nessuno dei due era soddisfatto delle idee possibili e a quel punto il 56enne ha chiesto ad un giardiniere di eliminare completamente la parte che insisteva sulla sua zona. Alla Bbc il vicino ha detto: “Quando l’ha fatto ci siamo arrabbiati molto ma dopo un paio di giorni ci siamo calmati un po’”. L’albero in men che non si dica ha iniziato ad attirare le persone ed ora in tanti si recano davanti all’abitazione per osservarlo.