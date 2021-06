Covid, focolaio di variante Delta: a Sydney scatta il lockdown per 5 milioni di persone

Tra i membri degli equipaggi di varie compagnie aeree sono stati rilevati contagi di variante Covid: le autorità hanno immediatamente avviato il lockdown in tutta la città australiana

L’Australia è uno dei paesi che, nel corso del 2020, meglio è riuscito a contenere l’ondata pandemica del Covid con misure immediate che hanno consentito ai cittadini di vivere in sostanziale tranquillità. Certo anche qui non sono mancati lockdown temporanei e totali ma localizzati, studiati in modo tale da bloccare sul nascere eventuali focolai di contagi, per poi riaprire di nuovo le attività e consentire alle persone di uscire di casa. Con la diffusione della variante Delta però, la situazione rischia di diventare anche qui più problematica. Nelle ultime ore a Sydney è stato infatti rilevato un focolaio della mutazione del virus al momento altamente trasmissibile ed in grado di ‘bucare’ le prime dosi del vaccino. Tanto da spingere le autorità locali ad avviare un nuovo lockdown immediato nella città.

Il lockdown è iniziato dalla mezzanotte del 25 giugno

I contagi sono stati individuati tra i membri degli equipaggi delle compagnie aeree, circa 60 positivi in tutto e tutti messi in quarantena in un hotel della città anche se il loro numero potrebbe aumentare. A tal proposito il ministro della Sanità dello Stato Brad Hazzard ha dichiarato che “la variante Delta si sta rivelando un nemico particolarmente formidabile”. E così dal 26 giugno e per almeno due settimane la città resterà in lockdown anche se per quattro quartieri il lockdown è scattato già dalla mezzanotte di venerdì come confermato dalla Primo Ministro dello Stato, Gladys Berejiklian. Brad Hazzard ha spiegato che “qualunque siano le misure difensive adottate, il virus sembra sapere come contrattaccare”. Cosa prevede il lockdown? Sarà consentito uscire di casa soltanto per acquistare beni essenziali o per andare a scuola e al lavoro oppure per acquistare prodotti medici, ottenere cure o fare attività fisica. Il lockdown riguarda ben 5 milioni di persone e arriva dopo mesi trascorsi nella normalità, nei quali i casi Covid registrati sono stati pochissimi.