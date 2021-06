Dramma nella notte a Velletri: muore 14enne alla guida di uno scooter

Dramma a Velletri, in provincia di Roma (in zona Castelli Romani).

Nella notte tra il 25 e il 26 giugno un terribile incidente che ha visto coinvolti un auto e uno scooter ha visto la morte del giovanissimo alla guida del mezzo a due ruote.

In via Colle Caldara una Volkswagen Golf con un 38enne alla guida e uno scooter condotto da un 14enne si sono scontrati, causando la morte di quest’ultimo.

A nulla è servito l’intervento dei sanitari: il 14enne è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, con i carabinieri sopraggiunti sul posto che hanno eseguito i rilievi del caso (oltre ad aver sequestrato entrambi i mezzi).

Il 38enne è stato medicato in ospedale: per lui ferite non gravi.