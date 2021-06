Sterza bruscamente per evitare lo schianto con un’auto: camion si ribalta in autostrada

Spaventoso incidente autostradale nel Nuovo Galles del Sud: un camion si è ribaltato dopo aver evitato per un soffio la collisione con un’auto in seguito ad un sorpasso azzardato

Un camion si è ribaltato dopo aver evitato un’auto su un’autostrada. Il disastroso incidente è avvenuto nel Nuovo Galles del Sud, nei pressi della cittadina di Cooma, dove l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare l’impatto con un’altro veicolo, andando però fuori strada e capovolgendosi. A testimonianza dell’accaduto vi è un video, rilasciato dalla polizia di questa zona, registrato dalla dashcam di un altro mezzo, che mostra l’istante nel quale il camion sfiora l’auto che poco prima aveva effettuato una azzardata manovra di sorpasso, e poi esce di strada. Il veicolo bianco ha di fatto provocato l’incidente, attraversando le corsie e costringendo l’autista del camion a sterzare bruscamente fuori dall’autostrada per evitare la collisione. L’auto inoltre non si ferma mentre il mezzo pesante finisce per ribaltarsi in un fosso a lato della strada.

LEGGI ANCHE =>> Gravissimo incidente mortale: motociclista scagliato a terra dopo uno scontro con due auto

La polizia è alla ricerca dell’automobilista fuggito

La polizia ha sottolineato che l’incidente è avvenuto sull’autostrada Monaro vicino a Chakola a circa 20 km a nord da Cooma. Gli agenti intervenuti hanno trovato il camion straiado su un fianco nel fosso. Il conducente, seppur ferito, è stato medicato sul posto: ha riportato un trauma cranico guaribile in pochi giorni. Immediatamente e con l’aiuto del video sono state avviate le indagini: la polizia del Nuovo Galles del Sud sta cercando informazioni sul conducente del veicolo bianco per poterlo identificare e arrestare sia per aver provocato l’incidente che per l’omissione di soccorso.