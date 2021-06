Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 27 giugno 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 giugno 2021.

Ultimo appuntamento della stagione 2020/21 con “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti dell’ultima puntata.

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 giugno 2021

Anche questo ultimo appuntamento con “Domenica In” si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento legato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, interverranno il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute e con lui i Professori Francesco Vaia e Francesco Le Foche. Don Antonio Mazzi, storico amico della padrona di casa Mara Venier, sarà protagonista di un lungo spazio, insieme a Beppe Carletti, storico componente del gruppo dei Nomadi e Giovanna Ralli. Ci sarà poi una toccante esibizione del ballerino Ivan Cottini sulle note del pezzo scritto dal compianto Stefano D’Orazio e cantato da Roby Facchinetti, “Rinascerò, rinascerai”.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con i festeggiamenti dei compleanni di Max Biaggi e Jerry Calà. Lo spazio musicale sarà affidato a Cristiano Malgioglio, che presenterà il suo nuovo singolo “Tutti mi guardano” e sarà protagonista di un duetto con il comico Vincenzo De Lucia e ad Achille Lauro che presenterà il suo nuovo singolo “Latte+”.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con l’ultima, imperdibile, puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi