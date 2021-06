Auto investita in pieno da un treno: morti due adulti e una bimba, gravi tre bambini

Un uomo ha deliberatamente ignorato il segnale di arrivo del treno su un incrocio ferroviario, finendo per essere investito da un treno merci in corsa. Tra le vittime anche una bambina di soli 5 anni

C’è anche una bimba di soli 5 anni tra le tre vittime del grave incidente ferroviario avvenuto nelle scorse ore a East Chicago. La piccola si trovava con i familiari a bordo di un minivan Honda Odyssey del 2005, investito da un treno merci nei pressi dell’incrocio ferroviario di Euclid Avenue, intorno all’1 di notte, come affermato dalla polizia che ha rilasciato un primo rapporto sull’accaduto. Il veicolo è andato completamente distrutto, con lamiere del mezzo scagliate ovunque in seguito alla violenza dell’impatto. L’ufficio del coroner della Contea di Lake ha identificato le vittime, tutte di East Chicago: si tratta di Pedro Trinidad di 36 anni, di Flor Carillo di 38 anni e della piccola Evelyn Trinidad di 5 anni.

La ricostruzione dei fatti grazie al video di sorveglianza

Ma non è tutto perchè altri tre bambini sono rimasti coinvolti nell’incidente, trasportati d’urgenza in ospedale dove sono ricoverati in condizioni critiche. Il video di sorveglianza mostra che il conducente del minivan ha ignorato un segnale di attraversamento del treno attivato e ha girato intorno a una sbarra di attraversamento, finendo così per essere investito in pieno dal treno merci in arrivo. Come confermato dalla polizia, il treno ha spinto il minivan a circa 200 metri di distanza a ovest dell’incrocio.