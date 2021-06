Bimba di 3 anni ordina accidentalmente 100 ciotole di noodles perchè “ha fame”

Il padre di una bimba di soli 3 anni non poteva credere ai suoi occhi quando, aprendo la porta di casa, si è trovato davanti 100 ciotole di noodles pronti per essere consumati. Era stata proprio la bambina a ordinarli con il suo cellulare

Inizialmente pensava di aver vinto un concorso utilizzando una piattaforma per effettuare ordini di cibo online ma ben presto l’entusiasmo è mutato in stupore e sconforto quando ha scoperto che avrebbe dovuto pagarli tutti. L’incredibile episodio arriva dalla Cina dove il papà di una bambina di 3 anni ha ricevuto a domicilio ben 100 ciotole di noodles, o meglio di zha jiang mian, delle tradizionali tagliatelle con pasta di soia, ordinate accidentalmente proprio dalla figlia. Come? con il suo smartphone dal quale aveva sì effettuato un ordine ma di una sola ciotola; la bambina ha preso il telefonino aggiungendo due zeri all’ordine, e innalzandolo così a 100.

92 ciotole sono state donate

Quando le è stato chiesto perchè ne avesse ordinate così tante, timidamente la piccola ha risposto che “aveva fame”. Ci sono voluto almeno sette viaggi, da parte del fattorino, per portare tutti i noodles a casa dell’uomo che vive al tredicesimo piano di un palazzo. Il papà non si è fatto prendere dallo sconforto e con il medesimo cellulare ha filmato la sua casa letteralmente riempita da piatti di noodle, con la figlia che divertita e stupita ammira il ‘danno’ da lei involontariamente provocato.

E con ironia, nella clip è diventata virale, ha detto che è stata una fortuna che sua figlia abbia ordinato “solo” 100 ciotole. “Se avesse premuto il pulsante zero quattro volte la casa non sarebbe stata in grado di contenere l’intero ordine”. La vicenda ha avuto un lieto fine: l’uomo ha infatti conservato otto ciotole da dividere tra i familiari mentre le restanti 92 sono state distribuite, con grande generosità e altruismo, tra gli addetti alle pulizie della zona.