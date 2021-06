Neo diplomato 19enne si schianta in moto contro una jeep e muore: stava andando dalla fidanzata

Giosuè è deceduto per i gravi traumi riportati in seguito all’impatto con un’auto condotta da un 56enne. Il decesso è sopraggiunto all’ospedale di Avezzano

Si era diplomato da poco e stava raggiungendo la fidanzata in sella alla sua moto ma da lei non è mai arrivato. È morto in un grave incidente stradale, perdendo la vita a soli

19 anni. La vittima si chiamava Giosuè Carusi e per ragioni ancora da chiarire si è schiantato contro una Jeep lungo la strada di collegamento tra i comuni di Paterno e Celano, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. Proprio a Celano il 19enne abitava e qui tutti sono rimasti sconvolti per un lutto improvviso e che riguarda un giovanissimo, a cominciare

dall’amministrazione comunale che si è stretta al dolore della famiglia pubblicando un messaggio a loro dedicato: “La città di Celano si unisce al dolore della famiglia di

Giosuè Carusi. Riposa in pace giovane angelo”. Ma è solo uno delle decine di messaggi di cordoglio e affetto pubblicati nelle ultime ore sui social per ricordare un giovane

atleta che per molti anni aveva praticato nuoto al palasport di Celano e che aveva anche conquistato il primo posto in diverse gare. Il team del Centro Italia Nuoto del

Palasport è incredulo: “Siamo sconvolti – hanno detto – abbiamo visto crescere Giosuè, un ragazzo dalle grandi doti, non solo atletiche ma anche umane”. Quattro giorni prima di

perdere la vita inoltre si era diplomato al liceo Vitruvio Pollione.

Auto e moto poste sotto sequestro

Il decesso è sopraggiunto all’ospedale di Avezzano dove i medici hanno fatto di tutto per tentare di salvarlo ma i traumi riportati dopo la caduta dalla sua moto Ducati Monster

erano troppo gravi. Come emerso dalla ricostruzione dei fatti il giovane era diretto ad Avezzano per trascorrere del tempo con la fidanzata ma è andato a scontrarsi, all’altezza

di una traversa, con un’auto condotta da un 56enne operaio di Celano che si stava recando presso il suo terreno. Sia l’auto che la moto sono state poste sotto sequestro dal

magistrato inquirente mentre martedì verrà effettuata l’autopsia sulla salma. Il 56enne, ferito solo lievemente, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura, come

è prassi in casi come questo. Dopo il diploma il 19enne, che lascia il papà Antonino, la madre Solidea e la sorella Giovanna, aveva festeggiato in un ristorante insieme ai

compagni. Anche una delle sue insegnanti, la prof Piperni, lo ha voluto ricordare: “Un ragazzo molto educato, bravo, riservato e dolce. Tanto, tanto dolore e profonda

tristezza”.