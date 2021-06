Famiglia sopravvive al crollo del palazzo di Surfside per pochi metri: “È un miracolo”

Una famiglia di quattro persone è scampata al crollo del palazzo avvenuto a Miami per pochi metri. Il loro appartamento era accanto alla sezione dell’edificio collassata

Una famiglia cubana del New Jersey in vacanza nel loro appartamento alla Champlain Tower di Surfside, Miami, ha detto che gli è stata data una seconda possibilità dopo essere scampata, per pochi metri, al crollo dell’edificio avvenuto pochi giorni fa. I quattro, genitori Jannette e Albert Aguero e i due figli di 14 e 22 anni, sono infatti tra i sopravvissuti al tragico crollo e ritiengono che sia stato un miracolo a salvare loro la vita. Albert ha detto a NJ.com che lui e sua moglie stavano dormendo quando l’appartamento ha iniziato a tremare violentemente. “L’appartamento a sinistra è stato tagliato per metà”, ha detto. “Direttamente di fronte a noi ci sono gli ascensori ed erano diventati due buchi.”

LEGGI ANCHE =>> Miami, crolla un edificio di dodici piani. Un morto e nove feriti il primo bilancio

“Io e mio marito ci siamo svegliati quando mi ha afferrato e ha detto: ‘Cos’è quello?'”, ha raccontato Jannette Agüero in un’intervista trasmessa su Good Morning America. “L’intera stanza tremava così violentemente che ero onestamente preparata al crollo dell’edificio”. Suo figlio, Justin Willis, era sveglio mentre giocava ai videogiochi, ha detto Albert Agüero. Willis ha detto ad ABC News che i suoni erano molto diversi da quelli che aveva sentito durante la super tempesta Sandy. “Sembrava che un aereo stesse decollando sull’edificio”.

“Non so perchè siamo qui, ma grazie”

Albert ha guardato fuori e visto una enorme nuvola di polvere grigia, oltre a decine di vigili del fuoco in arrivo. Quando li hanno esortati ad evacuare in fretta la famiglia ha preso portafogli, telefoni e chiavi e si è diretta verso le scale, che erano rimaste in piedi. Albert e Justin hanno aiutato una donna anziana a fuggire dal terzo piano, e quando hanno raggiunto il fondo erano tra un gruppo di sole 10 persone che stavano evacuando in quella zona. “Non so perché siamo qui e il resto della gente no” ha detto Jannette Agüero alla ABC. “Questa è una cosa difficile.”, aggiungendo che sono consapevoli del fatto che, per una questione di metri, avrebbero potuto perdere i figli. Gli Agueros si trovavano nel condominio da venerdì. I genitori di Albert Agüero, che vivono a West New York, avevano ereditato l’unità all’undicesimo piano da una prozia che l’aveva acquistata alla fine degli anni ’80. “Abbiamo ritenuto che fosse un miracolo essere fuggiti e, onestamente, ci è stata data una seconda possibilità”, ha detto Agüero. “Non so perché, ma grazie.”