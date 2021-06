Folle inseguimento stradale si conclude col botto: auto si schianta contro uno spartitraffico

Si è concluso con uno schianto in mezzo all’autostrada un inseguimento avvenuto tra due contee dell’area di Los Angeles. L’auto in fuga ha superato i 160 km/h

Un inseguimento a tutta velocità per le strade di Los Angeles si è concluso tragicamente dopo che l’uomo in fuga è andato a schiantarsi contro uno spartitraffico. L’inseguimento ha avuto inizio nella San Fernando Valley, concludendosi sulla 405 Freeway dopo che il fuggitivo ha attraversato due contee. Incredibilmente è sopravvissuto allo schianto avvenuto nella serata di sabato e filmato da un elicottero di un’emittente televisiva. Le pattuglie del Los Angeles Police Department hanno iniziato a seguire un suv GMC nero vicino a Van Nuys dopo che l’autista non si è fermato all’alt degli agenti che lo ritenevano coinvolto in una sparatoria. Il mezzo ha raggiunto velocità superiori ai 160 km/h su diverse autostrade e a quel punto sono intervenute pattuglie del California Highway Patrol, la polizia autostradale dello stato della California, per dar manforte ai colleghi e cercare di mettere fine al pericoloso inseguimento.

Il video dell’inseguimento è diventato virale

Il fuggitivo ha fatto tutto da solo: dopo aver attraversato aree trafficate, il sospetto è infatti andato a schiantarsi contro uno spartitraffico dell’autostrada, il suv si è ribaltato fermandosi nel mezzo della carreggiata riportando danni molto gravi; ma fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Gli agenti del CHP si sono mossi con cautela poichè si riteneva che il sospetto potesse essere armato. Ma poco dopo l’uomo è uscito dal veicolo, lato passeggero, con le mani alzate e senza gravi lesioni. Poco dopo le 23.11 è stato formalmente arrestato. Nel frattempo il video dell’assurdo inseguimento è diventato virale sul web.