Ragazzo spagnolo di 16 anni arrestato con l’accusa di una violenza gravissima. Ecco cosa è successo

La polizia di Las Palmas ha arrestato un ragazzo di 16 anni con l’accusa di stupro ai danni della madre.

Una notizia assurda arriva dalla Spagna e precisamente da Las Palmas, capitale di Gran Canaria. Un ragazzo di 16 anni è accusato di aver violentato la madre. Questa l’accusa della polizia di Las Palmas: “Ha violentato la mamma mentre era sotto l’effetto della droga”.

La madre del ragazzo ha immediatamente avvertito la polizia subito dopo la presunta violenza subita. Il ragazzo ha detto di non ricordare nulla sulla vicenda e di aver appreso dell’episodio solo dagli agenti dopo l’arresto. Secondo l’accusa, il ragazzino avrebbe aggredito e abusato della madre sotto effetto di droghe. Il giudice ha optato per una detenzione carceraria in una struttura per minori.

Violenza sessuale ai danni della madre? Un sedicenne di Las Palmas portato in un istituto penale per minorenni

Il ragazzo, dopo l’arresto, è stato portato in un istituto penale per minorenni a Tenerife. Durante l’udienza preliminare, come precedentemente detto, egli ha rivelato di non ricordare assolutamente nulla della violenza sessuale né di quei terribili momenti in casa.

Su richiesta della sezione minori della Procura locale, è stato disposto che per il ragazzo venga attivato anche il protocollo anti-suicidio, tenuto conto della gravità delle accuse a lui rivolte.

L’episodio scioccante sarebbe avvenuto in una proprietà nella capitale di Gran Canaria.