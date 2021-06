Salernitana, chi sarà il Presidente? L’ipotesi che viene dal mondo dello spettacolo

In un incontro di qualche settimana fa Claudio Lotito e Massimo Boldi hanno scherzato sul futuro della Salernitana.

Massimo Boldi Presidente della Salernitana? No, non è il trailer di un nuovo film dell’attore quasi 76enne, bensì un simpatico siparietto venuto fuori in un incontro fra Claudio Lotito e Massimo Boldi.

Queste le parole di Boldi sulla vicenda a la ‘Verità’: “Ero con amici a vedere Roma-Lazio e ho incontrato Lotito: ho postato una nostra foto. Scherzando, me lo ha chiesto, ma non l’ho più sentito”. La risposta di Boldi alla provocazione di Lotito è stata : “E perché no?”.

La regola della Serie A non permette che lo stesso Presidente sia al comando di due stessi club. Il patron della Lazio, quindi, sta cercando di risolvere la situazione. Nei giorni scorsi è stato costituito un trust per il passaggio di proprietà del club entro 6 mesi. Per la gestione del trust, denominato Salernitana 2021, il club ha indicato due trustee, soggetti giuridici con criteri di terzietà. Si tratta di Melor trust e di Widar trust. La Figc vuole, però, vederci chiaro. Una situazione tutt’altro che semplice.

Boldi nel corso dell’intervista ha parlato anche dell’attuale cinema comico e del tanto dibattuto ‘politicamente corretto’: “La comicità è cambiata in peggio. Il politicamente corretto l’ha rovinata. La commedia italiana che ho fatto io con Christian per tanti anni potrà essere anche definita ‘di basso livello’, ma me ne frego, perché il pubblico ti ama così, ti vuole bene, ed è soddisfatto quando esce dal cinema. E in tv fa salire lo share”.

Le sue parole sulla politica nei monologhi dei comici: “La mia comicità non è politica. Quelle che lo hanno non mi fanno ridere. Non ho mai utilizzato la politica per un monologo, ma sempre il mio estro, il mio modo di improvvisare i personaggi”.