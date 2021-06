Senzatetto spendono i risparmi per compare una limousine nella quale vivere: “Meglio della tenda”

Hanno deciso di investire tutto il loro denaro per acquistare una limousine da utilizzare come ‘casa’. L’auto non si può muovere perchè ora non possono permettersi il carburante

Una coppia di senzatetto ha deciso di utilizzare tutti i soldi risparmiati nel corso di molti anni per acquistare una limousine da utilizzare come alloggio. L’auto è stata parcheggiata sulla Hollywood Boulevard dove stazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 perchè la coppia non può permettersi di pagare la benzina per spostarla ma i due sono felici perchè nel veicolo vivono molto meglio della tenda che chiamavano casa. Jimmy ha raccontato di vivere per strada da anni: “È dura e bisogna vivere giorno per giorno perchè le cose funzionino al meglio”. Con lui c’è Lisa la quale ha spiegato che un precedente divorzio l’ha condotta lungo un percorso che non avrebbe mai immaginato di dover affrontare. La coppia pur non potendosi permettere un’abitazione e le relative spese che in California sono piuttosto elevate aveva da parte del denaro che ha deciso di investirlo tutto nell’acquisto di una sistemazione comoda, seppur su ruote, dove trascorrere le notti. Una limousine per l’appunto dove si sentono certamente più tranquilli e sicuri rispetto alla precedente tenda.

La coppia è intenzionata a farsi aiutare

“Quando vivi per la strada vieni giudicato sempre. Le persone che passano, vedendomi con i tatuaggi sulla faccia, pensano che io sia un delinquente ma la percezione che hanno di noi è sbagliata”, ha spiegato Jimmy il quale ha rivelato di voler uscire da questa vita pur avendo più volte, in passato, rifiutato aiuto e l’offerta di vivere in un rifugio. “Mi piace avere i miei spazi e non so se potrei vivere con molte altre persone, le strade sono accidentate ma in fondo non è poi così male”. Jimmy però ha aggiunto che oggi probabilmente accetterebbe un aiuto. L’emittente tv Nbc4 che li ha intervistati ha dunque contattato i servizi per i senzatetto di Los Angeles i quali hanno confermato che avrebbero inviato una squadra da Jimmy e Lisa per verificare se siano intenzionati a farsi dare una mano.