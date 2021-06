Campeggiatori trovano 2 milioni di corone in contanti nascosti in una grotta: cosa ci fanno lì?

Incredibile scoperta da parte di due uomini che stavano studiando il loro prossimo viaggio con la famiglia. In una piccola grotta si sono imbattuti in una borsa contenente centinaia di banconote svedesi

Due campeggiatori nel sud est della Norvegia hanno fatto una scoperta decisamente inaspettata mentre stavano cercando un buon percorso per una vacanza con le loro famiglie. Stavano esplorando la foresta vicino a Mossemarka, Viken, per vedere se sarebbe stata adatta per un viaggio di famiglia e hanno raggiunto un sito commemorativo dove la resistenza norvegese ha immagazzinato, durante la seconda guerra mondiale, armi e attrezzature. A circa 200 metri dal monumento ai caduti, Ole Bisseberg e l’amico hanno però notato qualcosa di strano dietro ad una roccia: incuriositi, si sono avvicinati per controllare se per caso fossero presenti dei reperti interessanti della guerra “dimenticati” imbattendosi invece in una minuscola grotta. “Era angusta e non invogliava ad entrarci, ma abbiamo deciso di farlo comunque”, ha raccontato l’uomo al quotidiano VG.

In un anfratto hanno scoperto una borsa contenente quattro grandi mazzette di denaro avvolte in pacchetti chiusi con del nastro adesivo. “Quando abbiamo trovato i soldi, dire che siamo rimasti sorpresi sarebbe un eufemismo”, ha spiegato Bisseberg. Il “bottino” era composto da un mix di banconote da 500 e 1000 corone risalenti al 1999 e la borsa che conteneva il denaro sembrava fosse lì da diversi anni. I due uomini si sono affrettati a rientrare a casa dove hanno contato uno dei pacchi, che conteneva oltre 500mila corone e a quel punto hanno contattato la polizia per segnalare il ritrovamento. Bisseberg ha stimato che in tutto ci fossero almeno 2 milioni di corone in contanti.

Si cercheranno impronte e Dna sulle banconote

La polizia è arrivata a casa dell’uomo per recuperare il bottino, poi inviato al National Criminal Investigation Service, e fare ai due uomini alcune domande. Gli agenti hanno inoltre chiesto loro di portarli sul luogo del ritrovamento. Sulle banconote e sulla borsa si cercheranno ora impronte digitali nella speranza di risalire a qualcuno. Il capo delle operazioni per il distretto di polizia orientale, Terje Marstad, ha dichiarato all’emittente statale NRK che, sebbene tali eventi siano rari, le persone dovrebbero contattare immediatamente la polizia se dovessero fare una scoperta simile.