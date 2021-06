Cliente anonimo spende 37 dollari in un ristorante e ne lascia 16.000 di mancia

In un ristorante degli Usa un cliente anonimo ha speso 37 dollari ma al momento di pagare ne ha aggiunti altri 16.000 di mancia

Ha ordinato un paio di chili-dog, patatine fritte sottaceto e bevande in un ristorante ma al momento di pagare il conto ha aggiunto al totale una mancia a dir poco incredibile. È successo in un locale del New Hampshire dove un cliente anonimo ha lasciato 16000 dollari di mancia a fronte di un pasto da poche decine di dollari. È stato Mike Zarella, proprietario dello Strumble Inn Bar and Grill di Londonderry, ad accorgersi dell’accaduto spiegando a WMUR-TV che inizialmente il personale non se n’era reso conto. Il totale del pasto acquistato dal cliente, che vuole rimanere anonimo, era di 37,93 dollari: ma dopo aver versato il dovuto ha aggiunto diverse migliaia di dollari dicendo che voleva lo tenesse il personale del ristorante perchè lavora sodo.

Il titolare del ristorante pensava fosse un errore

“Ho pensato che fosse un errore, che probabilmente intendeva donare 160 dollari di mancia e per sbaglio avesse aggiunto due zeri in più”. Il manager lo ha detto al cliente il quale ha risposto: “No, sono 16.000”. Durante la pandemia di Covid il ristorante era rimasto chiuso per diversi mesi adeguandosi alle normative con ordini da asporto o cene all’aperto. Zarella ha detto che oltre al generoso cliente, possono godere di una base di clienti affezionati davvero ampia che li ha aiutati a superare i momenti più difficili.