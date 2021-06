Colf filippina perde la vita precipitando dal quinto piano di un palazzo

L’episodio è accaduto in un palazzo di corso Concordia a Milano. La donna è precipitata da una scala mentre stava lavando i vetri.

Un’altra morte sul lavoro si è registrata a Milano. Una colf filippina ha perso la vita, mentre era intenta a pulire i vetri di un appartamento al quinto piano. L’episodio è avvenuto in un palazzo di corso Concordia a Milano, al civico numero 8. La donna è precipitata da oltre 15 metri di altezza.

La donna filippina, di nome Aizza Dungca, aveva soli 34 anni. L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì, ma la notizia è stata diffusa solo da poche ore. Questo il ricordo di un’amica della donna su Facebook: “Avevi tanti sogni da realizzare, il signore ti ha preso troppo presto”.

Aizza era in regola con i documenti e viveva con la sorella. Non era sposata e non aveva figli. La sua storia è simile a quella di tante giovani donne filippine che vengono in Italia in cerca di un lavoro in case di famiglie benestanti.

La donna ha avuto un piccolo malore o più probabilmente ha perso l’equilibrio mentre era sulla scala. Era già morta quando un’inquilina, rientrando in casa, ha visto il corpo e ha lanciato l’allarme.

La caduta è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del palazzo e le immagini sono già state sequestrate dai carabinieri. Aperto intanto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo per ora contro ignoti. Inoltre, è stato disposta l’autopsia sul corpo della 34enne. Non è ancora del tutto chiaro se Aizza fosse stata assunta con un contratto regolare o se lavorasse in nero presso una famiglia del palazzo.