Gioca 2 euro al Win for Life e ne vince 3000 al mese per 20 anni

Un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione vincente al concorso domenicale delle 11 di Win for Life conquistando un vitalizio della durata di 20 anni

Sistemato per gran parte della sua vita spendendo solo 2 euro. Giornata decisamente fortunata quella vissuta dalla persona che, in un edicola tabacchi situata nel comune di Pettenasco, paesino della provincia di Novara adagiato a metà della sponda orientale del Lago d’Orta, ha giocato una combinazione numerica al concorso numero 3.014 del Win for Life Classico. Il tutto è avvenuto nel punto vendita Edicola Tabacchi di corso Roma 71 dove il giocatore fortunato ha indovinato, domenica 27 giugno, la combinazione vincente nel concorso delle 11 aggiudicandosi un montepremi che gli consentirà di vivere serenamente e senza pensieri per le prossime due decadi.

Vincitore del 463esimo vitalizio

Grazie ai numeri 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, con numerone 17, la persona in questione è diventata la vincitrice del 463esimo vitalizio assegnato dal gioco. Cosa ha ‘portato a casa?’. Ben 3000 euro che gli verranno corrisposti mensilmente per i prossimi 20 anni, il tutto a fronte di una giocata di soli 2 euro. Una vera e propria rendita mensile fissa per poter concretizzare sogni e desideri tenuti nel cassetto. Sull’identità del fortunatissimo vincitore ovviamente, al momento tutto tace ma la notizia della vincita ha fatto in meno che non si dica il giro di tutto il paese e non solo.