Pericoloso latitante ricercato per un omicidio commesso nel 2007: polizia offre maxi ricompensa

Chiunque fornirà informazioni utili per arrestare un assassino coinvolto in un omicidio del 2007 verrà ricompensato. Lo ha annunciato la polizia scozzese che ritiene che il latitante si trovi in Spagna

Una ricompensa di 5000 sterline per chi dovesse fornire informazioni che consentano di individuare ed arrestare un fuggitivo, ricercato in relazione ad un omicidio commesso nel 2007. Li ha offerti la Greater Glasgow Police Division, pubblicando poche ore fa un messaggio su Facebook accompagnato dall’identikit della persona in questione, Derek Ferguson, fuggitivo e ricercato in relazione alla morte di Thomas Cameron avvenuta a Bishipbriggs, in Auchinairn Road. Nella fattispecie la polizia scozzese ha diffuso due immagini di come l’uomo potrebbe apparire oggi, 14 anni dopo il delitto del quale è accusato, ovvero la morte di un barista, ucciso nel parcheggio della Taverna Auchinairn a colpi di arma da fuoco il 28 giugno 2007. Chiunque contatti anche in modo anonimo la polizia fornendo informazioni sul luogo nel quale si trovi Ferguson e che consentano di arrivare a lui ed assicurarlo alla giustizia verrà dunque ricompensato con un’importante somma di denaro.

La polizia scozzese sospetta che Ferguson possa trovarsi in Spagna, dove potrebbe essere arrivato grazie a complici criminali, ed è anche molto probabile che abbia cambiato nome. Ma non solo perchè potrebbe anche aver perso il suo accento scozzese, rendendo la sua identificazione più difficile. La ricompensa è di fatto offerta da Crimestoppers, l’ente di beneficenza indipendente che ha ricordato il 14esimo anniversario della morte di Cameron.

L’appello del sovrintendente investigativo

Ferguson, si legge nel comunicato rilasciato dalla polizia, “compare nella lista dei ricercati della National Crime Agency e fa parte della caccia ai latitanti dell’Operazione Captura. Gli agenti inquirenti hanno anche rilasciato immagini che mostrano come potrebbe apparire Ferguson ora. Il sovrintendente investigativo John Wyllie, che sta conducendo le indagini, ha dichiarato: “Continuo a chiedere a chiunque sia a conoscenza di dove si trova Ferguson di mettersi in contatto per fornirci qualsiasi informazione che possa aiutarci a rintracciarlo. Dal 2007 abbiamo svolto indagini approfondite e sono certo che l’impegno e la tenacia dei nostri funzionari e delle nostre agenzie partner si tradurranno nel ritrovamento di Ferguson. Se conosci Derek Ferguson o hai qualche informazione che ci aiuterà a localizzarlo, per favore fatti avanti. Qualsiasi informazione, per quanto elementare possa sembrare, può essere di aiuto significativo. Se non sei sicuro che le informazioni che conosci possano aiutare le nostre richieste, condividile con noi. Se non vuoi parlare con la mia squadra investigativa, puoi parlare con Crimestoppers in modo anonimo”.