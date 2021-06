Auto fuori controllo esce di strada e si schianta contro una pompa di benzina: violento incendio

Una donna in stato di ebrezza ha provocato un incidente gravissimo per fortuna senza feriti. L’auto da lei guidata è uscita di strada finendo contro una pompa di benzina ed innescando un incendio

Una telecamera di sorveglianza di una stazione di servizio ha filmato un disastroso incidente stradale: un’auto che, a tutta velocità, è andata a schiantarsi contro una pompe di benzina provocando un violento incendio. È accaduto in California, vicino alla cittadina di Modesto, sull’autostrada 99: secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine alla guida del veicolo c’era una donna che, per ragioni da chiarire, è finita fuori strada colpendo prima un cartello stradale in metallo e poi finendo a folle velocità nella stazione di servizio, mancando per pochi metri una famiglia che stava facendo benzina. Nel video si vede il veicolo staccarsi letteralmente da terra dopo aver colpito la pompa di benzina mentre sotto l’auto si scatena una tremenda fiammata. Un’altra donna che si trovava vicina al punto dell’impatto, si è resa conto per tempo di quanto stesse per accadere ed è fuggita via.

Sull’auto c’erano anche due bambini piccoli

Sembra inoltre che nel veicolo, oltre alla conducente, fossero presenti anche due bambini piccoli seduti sul sedile posteriore e, sorprendentemente, nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime ipotesi della California Highway Patrol, la donna si trovava alla guida in stato di ebbrezza: avrebbe subito solo lievi ferite quando la sua berlina Nissan del 2010 ha colpito a tutta velocità la pompa della stazione di servizio Shell di Ceres al 3021 di Fourth St. dopo essere uscita dall’autostrada 99. Come si vede nel filmato, le persone che stavano il serbatoio di un SUV alla pompa adiacente non hanno tempo per fare altro che premersi contro il proprio veicolo. Poi hanno rapidamente tirato fuori i bambini dal SUV e li hanno allontanati dall’auto in fiamme. Nella Nissan c’erano la pilota Isabel Zepeda, 23 anni, Cristo Contreras di 4 anni e Azarih Contreras di 5 anni, tutti di Modesto come confermato dal portavoce della CHP Tom Olsen.