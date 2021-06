L’amica fa una manovra brusca, 15enne scagliata a terra dal golf cart: è morta sulla strada

Tragico incidente quello avvenuto negli Stati Uniti dove un’adolescente ha perso la vita dopo essere stata espulsa da un golf cart a causa di una curva presa ad alta velocità

Sono ore strazianti per la famiglia e gli amici di una ragazza di soli 15 anni, morta dopo essere stata scagliata a terra mentre si trovava a bordo di un golf cart guidato da una 16enne. Il tremendo incidente è avvenuto a Galveston, in Texas, dove l’adolescente si trovava in visita, come confermato dalla polizia locale. Gli agenti hanno risposto a una richiesta di soccorso riguardante un singolo veicolo, all’incrocio tra Spotted Sandpiper Drive e King Rail Circle nell’area West End intorno alle 22 di domenica. Come raccontato da alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente, una sedicenne stava guidando il mezzo in direzione ovest su Spotted Sandpiper Drive quando avrebbe effettuato una brusca svolta su King Rail Circle: la passeggerà di 15 anni sarebbe dunque stata espulsa del veicolo durante la svolta, finendo a terra dove è stata trovata dagli agenti priva di sensi.

LEGGI ANCHE =>> vice sceriffo prende a pugni un adolescente e lo atterra: il video indigna tutti

Le due ragazze non indossavano le cinture di sicurezza

I soccorritori del Galveston EMS hanno trasportato l’adolescente all’UTMB Health Galveston dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla dichiarandola morta. Incolume invece la conducente del golf cart. Gli investigatori hanno stabilito che entrambe le ragazze non indossassero le cinture di sicurezza al momento dell’incidente ma non si ritiene che tra le cause dell’incidente possano esserci intossicazione da alcol o droghe. Si tratterebbe solo di un errore umano che ha portato a compiere una manovra azzardata; al momento non sono state presentate accuse.