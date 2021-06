Nascondono maxi somma di denaro in un forziere e organizzano una caccia al tesoro: “Indizi sui social”

In tanti stanno cercando di trovare il tesoro nascosto da due amici che hanno organizzato la ‘caccia’ allo scopo di “portare un po’ di positività nel mondo”

Hanno nascosto ben 10mila dollari all’interno di un piccolo forziere per poi avviare una vera e propria caccia al tesoro nella natura servaggia delle Montagne Rocciose statunitensi. L’idea è di John Maxim e di David Cline, due amici che stanno utilizzando Instagram per pubblicare, periodicamente, indizi che consentano agli utenti di scovare il tesoro; e i primi aggiornamenti sui social hanno portato i ‘ricercatori’ a credere che il tesoro possa trovarsi da qualche parte lungo l’area occidentale delle Montagne Rocciose, ipotizzando che si trovi nello stato dello Utah.

Perchè hanno organizzato una caccia al tesoro?

Sia Maxim che Cline avevano già collaborato per una simile caccia al tesoro organizzata nel 2020, nascondendo 5000 dollari in contanti. I due amici hanno spiegato di averlo fatto allo scopo di riunire le famiglie, spinte da uno spirito di collaborazione, e per portare un po’ di positività nel mondo. Hanno già pubblicato, per la nuova caccia al tesoro, diversi indizi sulle loro pagine social aggiungendo però che chi si iscrive alla newsletter del loro sito web Utah Treaseure Hunts, potrà ricevere dei suggerimenti extra un giorno prima.