Paziente Covid muore bruciata per un incendio scoppiato in ospedale durante l’utilizzo di un defibrillatore

Per ragioni ancora da chiarire una donna è rimasta gravemente ustionata ed è morta in seguito ad un rogo divampato nella sua stanza, dove era ricoverata per Covid, mentre i medici stavano usando un defibrillatore

La polizia di Houston sta indagando sulla morte di una paziente in un ospedale statunitense, dopo che la donna è rimasta gravemente ustionata in un incendio divampato mentre il personale medico stava utilizzando un defibrillatore su di lei. Denise Jill Asaro, 69 anni, di Cleveland, è morta sabato in ospedale a Kingston, Texas. Kristi Robbins, sua nipote, ha detto che era in cura per COVID-19. La donna si trovava al quinto piano della Torre Nord presso l’HCA Houston Healthcare Kingwood: Asaro era stata rianimata con un defibrillatore quando qualcosa ha preso fuoco e ha causato una piccola esplosione, secondo quanto riferito dalla polizia di Houston. I funzionari stanno indagando per capire se una scintilla abbia, a contatto con l’ossigeno usato nella stanza, potuto innescare il rogo. Robbins ha detto che sua zia è stata gravemente ustionata.

LEGGI ANCHE =>> I numeri calano ma il Covid uccide ancora: morto un 14enne ricoverato da 90 giorni

La polizia ha avviato un’indagine

“La sua intera parte superiore del busto è stata bruciata in modo orribile, al punto da dover avere una bara chiusa”, ha detto Robbins. “Chi si aspetterebbe che un tuo parente venga bruciato e ridotto in questo modo in un ospedale?”. In un comunicato ufficiale, l’ospedale ha definito l’incidente “tragico”. “L’ospedale e il suo personale medico prendono molto sul serio la questione”prosegue la dichiarazione. “Abbiamo avviato un’indagine interna e stiamo lavorando con le autorità locali per fornire assistenza alle loro indagini. Il nostro obiettivo attuale è sostenere la famiglia”. HPD ha detto che è in corso un’indagine sulla morte. L’autopsia stabilirà se Asaro è morto per l’incendio o per qualche altra ragione. È stato un mese pieno di perdite per la famiglia. Il 2 giugno, il figlio più giovane di Asaro è morto e poco dopo anche il marito della donna è deceduto a causa del Covid. La nipote ha spiegato che erano molto legati e ora vuole delle risposte. “Credo che ci dovrebbero essere protocolli più rigidi”, ha detto Robbins, “bisogna assicurarsi che non accada mai più e che uno strazio simile non debba essere vissuto da un’altra famiglia”.

La dichiarazione dell’HCA Houston Healthcare Kingwood

Di seguito la dichiarazione completa rilasciata dall’ospedale: “Sabato 26 giugno si è verificato un tragico incidente presso l’HCA Houston Healthcare Kingwood. Poiché siamo obbligati a proteggere la riservatezza dei pazienti, l’ospedale non è libero di discutere dettagli specifici sull’incidente o sul paziente coinvolto. L’ospedale e il suo personale medico prendono questa questione molto sul serio. Abbiamo avviato un’indagine interna e stiamo lavorando con le autorità locali per assistere con le loro indagini. Il nostro obiettivo attuale è sostenere la famiglia. Rimaniamo impegnati a fornire un ambiente sicuro per tutti i nostri pazienti, visitatori e colleghi.”