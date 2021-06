Truffa da 50 milioni: arrestato un volto noto della tv anni ’80

A Madrid è stato arrestato José Luis Moreno, il ventriloquo del corvo Rockfeller. L’accusa è quella di evasione fiscale e riciclaggio.

José Luis Moreno, il ventriloquo diventato famoso in Italia negli anni ’80 per aver dato voce al corvo Rockfeller, è ora nei guai. Il 74enne, infatti, è stato arrestato in Spagna a Madrid con l’accusa di evasione fiscale e riciclaggio.

Cosa è successo? L’artista e i suoi soci avrebbero sottratto al fisco più di 50 milioni di euro, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ’20minutos.es’. José Luis Moreno è il personaggio più famoso coinvolto in una maxi-operazione della polizia spagnola contro il riciclaggio di denaro. Sono state, infatti, disposte dai giudici ben 50 ordinanze di custodia cautelare, comprese due relative ai nipoti di José Luis Moreno.

José Luis Moreno è attore, cantante, conduttore e produttore. Ha trovato la fama negli anni ’80 in Italia, dando voce a pupazzi diventati di culto come Monchito, Macario e il corvo Rockfeller in tantissime trasmissioni televisive italiane dell’epoca. Si ricordano le partecipazioni a ‘Fantastico 5’ e al Festival di Sanremo nel 1985. L’artista ha partecipato anche ad altre trasmissioni come ‘Domenica In’, ‘Odiens’ e ‘Finalmente venerdì’ su Canale 5.

L’artista in seguito ha cominciato la carriera di cantante, pubblicando diversi album. Negli anni ha lasciato il nostro Paese per trasferirsi in Spagna. L’ultima apparizione televisiva in Italia si è avuta al Festival di Sanremo del 2013 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.