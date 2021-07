Enorme orca si avvicina alla barca e la spinge: “Increduli e spaventati ma emozionati”

Un’orca ha affiancato un’imbarcazione ferma al largo di Washington ‘giocandoci’ per circa dieci minuti davanti ad alcuni passeggeri increduli

Un incontro ravvicinato che alcuni fortunati non dimenticheranno mai. È avvenuto nel Saratoga Passage, ubicato al largo di Washington tra Whidbey Island e Camano

Island, estendendosi per circa 18 miglia in direzione nord-ovest dal suo ingresso tra Sandy Point sul lato Whidbey Island e Camano Head dall’altro. Qui un’enorme orca si è avvicinata ad un’imbarcazione al punto da toccarla con il muso generando un misto tra stupore, paura ed emozione.

Il racconto di una donna a bordo della barca

In quel momento la barca era ferma e l’orca ha iniziato a nuotarvi attorno dandole dei colpetti: come sottolineato dall’Orca Network, che si occupa del monitoraggio di queste splendide creature, l’orca in questione sarebbe stata identificata come T65A2 Ooxjaa, un maschio di 17 anni. L’eccezionale filmato, divenuto virale dopo essere stato caricato sui social, è stato realizzato da Deborah Syna che si trovava a bordo: “Ha giocato con la barca per circa dieci minuti, andando anche sotto all’imbarcazione, spingendoci e facendoci girare più volte, prima di nuotare via. Non dimenticheremo mai questo straordinario incontro”.